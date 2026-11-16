Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fgsd

Noida News: न्यायालय के आदेश पर ट्रैक्टर चालक-मालिक पर प्राथमिकी दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 08:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Mon, 16 Nov 2026 08:32 PM IST
विज्ञापन
fgsd
दनकौर। करीब 80 दिन पहले राजपुर कला गांव के पास एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार मुनेश देवी को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल मुनेश देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर चोटों के कारण चिकित्सकों को उनका एक पैर भी काटना पड़ा था। परिजनों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया था। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मुनेश देवी 29 अगस्त को रक्षाबंधन पर मायके राजपुर कला आई थीं। वह खरीदारी कर दनकौर कस्बे से लौट रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। उनके बेटे अमित ने पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि चीती गांव निवासी ट्रैक्टर चालक आकाश और मालिक सतीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed