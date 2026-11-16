Noida News: न्यायालय के आदेश पर ट्रैक्टर चालक-मालिक पर प्राथमिकी दर्ज

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दनकौर। करीब 80 दिन पहले राजपुर कला गांव के पास एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार मुनेश देवी को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल मुनेश देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर चोटों के कारण चिकित्सकों को उनका एक पैर भी काटना पड़ा था। परिजनों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया था। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मुनेश देवी 29 अगस्त को रक्षाबंधन पर मायके राजपुर कला आई थीं। वह खरीदारी कर दनकौर कस्बे से लौट रही थीं, तभी यह हादसा हुआ। उनके बेटे अमित ने पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि चीती गांव निवासी ट्रैक्टर चालक आकाश और मालिक सतीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।