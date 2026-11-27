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- छह प्रतिशत आबादी का प्लाट बिकवाया, बैंक खाते के नाम पर रचा खेलमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। जिस उम्र में मां को अपनों के सहारे और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में रिश्तों ने ही उन्हें कथित तौर पर ऐसा जख्म दे दिया, जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। मीठी बातों में उलझाकर पहले 60 वर्षीय विधवा का प्लाट बिकवाया गया, फिर बिक्री की पूरी रकम उनके बैंक खाते में आते ही पासबुक अपने कब्जे में रख ली गई। आरोप है कि कई महीनों तक खाते से पैसे निकलते रहे और विमला को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब भरोसे के इस खेल की परतें खुलीं तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब बेटी, दामाद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।मुबारिकपुर गांव की रहने वाली विमला (60) का आरोप है कि उनकी बेटी कोमल, दामाद नितिन निवासी गाजियाबाद, देवर नवाब और भतीजे नरेश बातों में फंसाकर उनके 6 प्रतिशत किसान आबादी के प्लाट को बिकवाने के लिए राजी कर लिया। आरोपियों ने कहा कि खरीदार का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की गामा-2 शाखा में है। इसी वजह से उनका खाता भी उसी बैंक में खुलवाना होगा। जिससे रकम जल्दी ट्रांसफर हो सके। नया खाता खुलवाकर उसकी पासबुक नितिन और कोमल ने यह कहकर अपने पास रख ली कि बैनामे के बाद लौटा देंगे।करीब दो-तीन महीने बाद प्लाट की पूरी रकम विमला के खाते में आई। आरोपियों ने उन्हें साथ ले जाकर बैनामा खरीदार के नाम करा दिया। इसके बाद पासबुक मांगने पर नितिन बहाने बनाता रहा। कोमल कहती रही कि कागज घर में हैं और उसे पता नहीं नितिन कहां रखते हैं। आरोप है कि इस दौरान कई महीनों तक खाते से रकम निकाली जाती रही।