Noida News: सेक्टर-68 में 11 करोड़ रुपये से बनेगा विद्युत उपकेंद्र
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:52 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:52 PM IST
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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-68 में 33/11 केवी क्षमता का विद्युत उपकेंद्र बनाने जा रहा है। यह उपकेंद्र बन जाने से सेक्टर की औद्योगिक इकाईयों के साथ इससे सटे हुए गढ़ी चौखंडी गांव की भी विदयुत आपूर्ति की व्यवस्था सुधरेगी। उपकेंद्र निर्माण पर 11 करोड़ 10 लाख 41 हजार रुपये की लागत अनुमानित है। प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर एजेंसियों से 29 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। प्राधिकरण के जीएम आर पी सिंह ने बताया कि टेंडर जारी कर दिया गया है। आने वाले आवेदन का परीक्षण कर एजेंसी का चयन किया जाएगा।
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