Noida News: ऑनलाइन लोन कंपनी के बैंक खाते में सेंध, 23.40 लाख रुपये निकाले

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- तीन खातों में भेजी गई रकम, 98.70 लाख रुपये का एक और ट्रांजैक्शन रोकने में मिली सफलतानोएडा की ऑनलाइन लोन कंपनी से 23.40 लाख रुपये ठगेनोएडा। साइबर जालसाजों ने ऑनलाइन लोन देने वाली एक फिनटेक कंपनी को निशाना बनाया है। सेक्टर-69 स्थित आरएनवीपी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते से 23.40 लाख रुपये उड़ा लिए गए। ठगों ने 98.70 लाख रुपये का एक और लेनदेन करने का प्रयास किया, जिसे रोक दिया गया। इस मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कंपनी आईटूआई फंडिंग डॉट कॉम के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन लोन देती है। रिकवरी मैनेजर सचिन शर्मा ने शिकायत में बताया कि भुगतान प्रक्रिया आंतरिक सिस्टम से चलती है। साइबर अपराधियों ने इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर सेंधमारी की। पांच नवंबर को लक्ष्मीपुरम खाते में 19.90 लाख रुपये और फलटण खाते में 50 हजार रुपये भेजे गए। सात नवंबर को बीके इंजीनियरिंग वर्क्स के खाते में तीन लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। कुल 23.40 लाख रुपये अलग-अलग खातों में पहुंचाए गए।