Noida News: नाली के विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 05:55 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 05:55 PM IST
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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा धर्मपुरा गांव में नाली के विवाद को लेकर एक युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि खेड़ा धर्मपुरा गांव में रोहित शर्मा परिवार के साथ रहते हैं । वह 30 सितंबर को जिम के पास बंद नाली को देखने गए थे । वहां पर पहले से ही मौजूद सुखविंदर मावी व उसका भाई जितेंद्र मावी ने गाली गलौज शुरू कर दी । मारपीट में वह घायल हो गया। घायल ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई। उपचार कराने के बाद घायल ने सुखविंदर मावी व जितेंद्र मावी दोनों भाइयों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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