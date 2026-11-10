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Noida News: दुकान पर लाठी-डंडों से हमला, चार लोग घायल

Tue, 10 Nov 2026 09:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 09:25 PM IST
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नोएडा (संवाद)। फेज-2 थाना क्षेत्र के नया गांव में एक पैसे निकालने की दुकान पर हमला हुआ। इसमें दुकान संचालक के बेटे समेत चार लोग घायल हो गए। हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीटकर उन्हें घायल किया। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। नया गांव निवासी मो. फिरोज आलम का बेटा रोशन गांव में आधार कार्ड से खाते से पैसे निकालने की दुकान चलाता है। सोमवार की रात करीब 9 बजे विक्रम कुमार, राकेश कुमार गुप्ता और एक अज्ञात व्यक्ति दुकान पर पहुंचे। तीनों ने रोशन, एहसान आलम, विक्की आलम और फिरोज आलम पर हमला किया। थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
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