Noida News: मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:02 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:02 PM IST
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नोएडा। बरौला गांव में शुक्रवार दोपहर एक मेडिकल स्टोर में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग की लपटें देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी। देखते ही देखते दुकान के अंदर रखा सामान जलने लगा। मेडिकल स्टोर में दवाइयों के साथ अन्य सामान भी रखा हुआ था। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग बुझा दी थी।
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