Noida News: पांचवीं मंजिल पर शीशा लगा रहा श्रमिक नीचे गिरा, मौत

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-129 स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में पांचवीं मंजिल पर शीशा लगाने के दौरान संतुलन बिगडने से 27 वर्षीय श्रमिक नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल श्रमिक को आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की भी जानकारी जुटा रही है।पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नारद कुमार के रूप में हुई है। वह मूलरूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। वर्तमान में वह अपने भाई के साथ सेक्टर-129 में रह रहा था। दोनों निर्माण से संबंधित काम करते थे। नारद निर्माणाधीन इमारत में शीशा लगाने का काम कर रहा था। रविवार शाम करीब चार बजे नारद इमारत की पांचवीं मंजिल पर शीशा लगा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ गया। वह ऊंचाई से सीधे नीचे जा गिरा। बताया जा रहा है कि उसके पीछे शीशा भी नीचे गिरा। गंभीर रूप से घायल नारद को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दाैरान उसकी माैत हो गई। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि परिजनों की तरफ से अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।