Noida News: ग्रेनो वेस्ट की एंट्री होगी रोशन, स्ट्रीटलाइटों की जगह लगेंगी डिजाइनर लाइटें

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- पर्थला से आगे चार मूर्ति और एक मूर्ति तक लगाई जाएंगी डिजाइन लाइटें- ग्रेनो वेस्ट में छाए रहने वाले अंधेरे को दूर करने के लिए बदली जानीं पुरानी लाइटेंमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। नोएडा से ग्रेनो वेस्ट की ओर रात के समय सफर करने वाले लोगों को जल्द ही अंधेरे से राहत मिलने वाली है। हिंडन ब्रिज से लेकर चार मूर्ति चौक और उसके आगे तक सड़क किनारे पसरा अंधेरा अब जल्द ही रोशनी से जगमगाएगा। वर्षों पहले लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की कम रोशनी के कारण इस मार्ग पर रात में पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस समस्या के समाधान की तैयारी शुरू कर दी है।पिछले दिनों सीईओ रवि कुमार एनजी ने यहां कम रोशनी और खराब एंट्री का मुद्दा अपने अधिकारियाें के सामने रखा था। इसके बाद यह तय हुआ कि यहां डिजाइनर लाइट इस तरह लगाई जाएं जिससे अधिक क्षमता की दूधिया प्रकाश मिल सके। अब सीईओ के निर्देश पर ग्रेनो प्राधिकरण के विद्युत एवं यांत्रिक विभाग ने नई डिजाइनर स्ट्रीटलाइट को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि दीपावली से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा।प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पर्थला से आगे 130 मीटर रोड पर हिंडन ब्रिज, चार मूर्ति चौक होते हुए एक मूर्ति चौक तक कोनिकल आर्च डिजाइन के पाेल पर एलईडी स्ट्रीटलाइट लगाई जाएंगी। इन लाइट पर करीब 3.15 करोड़ रुपये खर्च होना है। इन लाइट को लगाने वाली कंपनी को ही रखरखाव भी सीमित समय के लिए करना होगा। दीपावली से पहले यह काम खत्म कर लिया जाए, इसके लिए इसी महीने कंपनी को फाइनल भी प्राधिकरण करेगा।