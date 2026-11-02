Noida News: पड़ोसी को फंसाने के लिए घर में रचा गोलीकांड, अपनों ने ही निभाया किरदार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-पुलिस ने साजिश में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, तमंचा, दो कारतूस, डीवीआर और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामदमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा/दादरी। दादरी में पड़ोसी को गंभीर आपराधिक मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने के लिए एक व्यक्ति ने खुद पर ही गोली चलवाने की साजिश रच दी। आरोप है कि हरेंद्र नागर ने अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। इसके तहत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने उस पर फायरिंग कराई गई और बाद में पड़ोसी विकास सैन के खिलाफ जानलेवा हमले का प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।पुलिस की जांच में साजिश का खुलासा होने के बाद सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें शिकायतकर्ता हरेंद्र नागर का बेटा, साला और भतीजा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतुल भाटी (29) निवासी साकीपुर, प्रतीक उर्फ कलुआ (26) निवासी कुड़ीखेड़ा और अभिषेक नागर (25) निवासी न्यादरगंज दादरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल अवैध तमंचा, दो कारतूस, सीपी प्लस कंपनी का डीवीआर और बाइक बरामद की है।डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दादरी थाना क्षेत्र के न्यादरगंज निवासी हरेंद्र नागर का अपने पड़ोसी विकास सैन से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच हुई कहासुनी को आधार बनाकर हरेंद्र ने विकास को गंभीर अपराध में फंसाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पांच अन्य लोगों को भी साजिश में शामिल किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि हरेंद्र के कहने पर अतुल भाटी और कलुआ उर्फ प्रतीक ने सीसीटीवी कैमरे के सामने हरेंद्र पर गोली चलाई। इसके बाद हरेंद्र ने पुलिस को शिकायत देकर विकास सैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस की जांच में आरोपियों की भूमिका और कथित षड्यंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए। इसके आधार पर सोमवार को पुलिस ने बिसाहड़ा अंडरपास के पास से तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।