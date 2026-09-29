Noida News: कागजों में फिट, तकनीकी जांच में निकली अनफिट... 39 बसें सीज

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- सर्टिफिकेट में दिया फिट का ठप्पा, जांच में निकलीं 39 बसें निकली खटारा-, विभाग का दावा-तकनीकी खामी मिलने पर निलंबित होगा फिटनेस-यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद ऑपरेशन कवच में खुली फिटनेस जांच की पोल, दो दिन में 39 बसें सीज-234 बसें पहले से अनफिट, अब मानकों पर खरी नहीं उतरने पर फिटनेस प्रमाणपत्र होगा निलंबितमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। बस के पास फिटनेस प्रमाणपत्र है तो क्या वह वाकई सड़क पर दौड़ने के लिए फिट है? यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए बस अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग के सघन जांच अभियान ने इसी सवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन कवच 2.0 में दो दिन के भीतर 39 बसें सीज हुई हैं, जिनकी तकनीकी जांच में कई खामियां सामने आने की आशंका है। परिवहन विभाग ने अब ऐसी बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण पर कार्रवाई की तैयारी की है।दरअसल, हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर जलकर खाक हुई बस की जांच के दौरान उसके फिटनेस समेत जरूरी प्रमाणपत्र मिले थे। इसके बावजूद बस हादसे का शिकार हुई। घटना के बाद अब विभाग बसों के दस्तावेजों के साथ उनकी वास्तविक तकनीकी स्थिति की भी जांच कर रहा है। परिवहन विभाग की ओर से 28 से 30 सितंबर तक ऑपरेशन कवच 2.0 चलाया जा रहा है। जिले में पांच प्रवर्तन दल लगाए गए हैं। सोमवार को अभियान के पहले दिन 21 और दूसरे दिन यानी मंगलवार को 18 बसें सीज की गईं। दो दिन में कुल 39 बसों को बंद किया गया है।विभाग के अनुसार इन बसों को केवल चालान या जुर्माना लेकर नहीं छोड़ा जाएगा। एआईएस-119 मानकों के अनुसार तकनीकी निरीक्षण में बसों की सुरक्षा जांच होगी। मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों का फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। हादसे के बाद शुरू हुई जांच में अब यह भी सामने आ रहा है कि केवल फिटनेस प्रमाणपत्र होना बस के सड़क पर सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है।