Noida News: बैंक से जानकारी मिलने के बाद आगे बढ़ेगी पुलिस की जांच

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-पुलिस ने बैंक प्रबंधन को पत्र लिखकर मांगी मामले से जुड़ी जानकारी, जवाब मिलने के बाद तय होगी आगे की कार्रवामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ऐच्छर गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा में खाताधारकों की रकम में कथित हेरफेर के मामले में पुलिस अब बैंक प्रबंधन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी। बीटा-2 कोतवाली पुलिस की ओर से बैंक को पत्र लिखकर मामले से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। अब तक बैंक प्रबंधन ने पुलिस को न तो अपनी विभागीय जांच रिपोर्ट सौंपी है और न ही मामले में आरोपियों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराई है। ऐसे में पुलिस के सामने भी जांच को आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।दरअसल इस प्रकरण में खाताधारकों की शिकायत पर बीटा-दो कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बैंककर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि बैंक प्रबंधन की शिकायत पर सीबीआई ने अलग से केस दर्ज किया है। दोनों जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में अब तक आरोपियों के नाम भी अलग-अलग हैं। सीबीआई ने बैंक की पूर्व कर्मचारी चपरासी दीपांशी शर्मा को मुख्य आरोपी बनाते हुए सात खाताधारकों को भी धनराशि के कथित हेरफेर के मामले में आरोपी बनाया है। वहीं, पुलिस ने पीड़ित खाताधारकों की तहरीर के आधार पर अज्ञात बैंककर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बैंक की ओर से पुलिस को जानकारी नहीं मिलने के कारण दोनों जांच की दिशा अलग-अलग नजर आ रही है।