Noida News: मुठभेड़ में मारे गए बलराज के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू

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- 20 अक्टूबर तक घटना से संबंधित साक्ष्य और वीडियो-ऑडियो प्रस्तुत कर सकेंगे लोग- पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुई थी आरोपी की मौत, मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल भी हुआ था घायलमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या के आरोपी बलराज की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी एवं सहायक पुलिस उपायुक्त/मजिस्ट्रेट नोएडा जोन ने घटना के संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों से साक्ष्य मांगे हैं। इच्छुक लोग 20 अक्तूबर तक लिखित, भौतिक साक्ष्य के साथ ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं।29 अगस्त 2026 को ईकोटेक-3 के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह पुलिस बल के साथ आरोपी बलराज को लेकर मामले से संबंधित चाकू बरामद करने के लिए बताए गए स्थान पर पहुंचे थे। बलराज सूरजपुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव का निवासी था। वह ईकोटेक-3 थाने में दर्ज बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी था। बलराज ने झाड़ियों से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू निकालकर पुलिस को दिया था। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर झाड़ियों में छिपाकर रखे पिस्टल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से मुख्य आरक्षी रवि कुमार घायल हो गए थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें बलराज घायल हो गया था। घायल मुख्य आरक्षी और बलराज को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान बलराज की मौत हो गई थी।