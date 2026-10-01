Noida News: प्लाट की सफाई करा रहे ग्रामीण पर लाठी-डंडों से हमला

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कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव में प्लाट की सफाई कराने को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित आरिफ का आरोप है कि उन्होंने गांव में एक प्लाट खरीदा था। जब वह उसकी साफ-सफाई करा रहे थे, तभी गांव के ही रईस, आसिफ, सरवर और छोटू वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया जिससे आरिफ घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।