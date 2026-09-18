Noida News: गाली देने से रोका तो की मारपीट
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:16 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:16 PM IST
विज्ञापन
यमुना सिटी। जेवर थाना क्षेत्र के गांव मेहंदीपुर में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेहंदीपुर निवासी मोहम्मद अली ने बताया कि बृहस्पतिवार को वह गांव के स्कूल में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। यहां पर गांव का ही माजिद और उसका भाई साबिर भी मौजूद थे। दोनों ने उसे देखकर अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। जब उसने गाली का विरोध किया तो दोनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
विज्ञापन