Noida News: पीजी के कमरे से दो लैपटॉप और मोबाइल चोरी

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नोएडा (संवाद)। फेज-3 थाना क्षेत्र के मामूरा स्थित पीजी के कमरे से चोर दो लैपटॉप और एक मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। मामूरा की गली नंबर-5 स्थित कृष्णा पीजी में रहने वाले आलोक चौबे ने पुलिस को बताया कि 19 जून को दोपहर करीब तीन बजे वह कमरे में नहीं थे। इसी दौरान अज्ञात चोर कमरे में घुसकर उनका लैपटॉप और मोबाइल चोरी कर ले गया। कमरे में उनके मित्र प्रज्ज्वल का लैपटॉप भी रखा था, उसे भी चोर अपने साथ ले गया। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।