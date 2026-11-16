Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fdgs

Noida News: कानूनी सलाह

Mon, 16 Nov 2026 07:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:46 PM IST
विज्ञापन
fdgs
फोटो-------------
विज्ञापन

शिल्पी भदौरिया, एडीजीसी अपराध
----------------
फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) :
-एफटीसी यानी त्वरित न्यायालय। इसका गठन विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई तेजी से करने के उद्देश्य से किया जाता है।
-लंबित मुकदमों का जल्द निस्तारण करना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
-एफटीसी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत सरकार की ओर से निर्धारित अन्य मामलों की सुनवाई हो सकती है।
-इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है, ताकि अनावश्यक देरी कम हो और मुकदमों का जल्द फैसला हो सके।
-एफटीसी भी सामान्य अदालतों की तरह कानून और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। इसमें भी आरोपी को अपना पक्ष रखने और निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed