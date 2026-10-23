Noida News: पैदल जा रहे व्यक्ति को बाइक चालक ने मारी टक्कर

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दादरी (संवाद) । कोतवाली दादरी क्षेत्र के जी रोड पर तहसील गेट के समीप सड़क पर पैदल जा रहे व्यक्ति को बाइक सवार ने टक्कर मार दी । प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यादर गंज मोहल्ले में नवीन कुमार शर्मा परिवार के साथ रहते हैं । वह 20 अक्टूबर को रात्रि के समय जीटी रोड पर तहसील गेट के सामने पैदल जा रहे थे । तभी बाइक सवार ने उनकों टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही हैं ।