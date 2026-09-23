Noida News: किसानों को अब 6 प्रतिशत की दर से मिलेगा 6 लाख तक का लोन

विज्ञापन





माई सिटी रिपोर्टर

यमुना सिटी। छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए अब उन्हें 6 प्रतिशत की दर से 6 लाख रुपये तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। अभी तक किसानों को इसी लोन के लिए 11-12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था। राज्य सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाते हुए 384 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत जेवर ब्लाक में बुधवार को विधायक धीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई। मौके पर किसानों को मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया पहले किसानों को 11-12 प्रतिशत तक का ब्याज वहन करना पड़ता था। अब सरकार ने उन्हें 5.50 प्रतिशत की राहत दी है। इससे प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान यूपीआरएनएसएस के डायरेक्टरा नरेश अमराला, बीडीओ जेवर, मुरलीधर शर्मा, ब्लॉक प्रमुख जेवर मुन्नी देवी समेत विभिन्न लोग मौजूद रहे।

- अभी तक 11-12 प्रतिशत देना पड़ता था ब्याज