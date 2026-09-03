Noida News: अब किसान 10 सितंबर तक करा सकेंगे फसल बीमा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:39 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:39 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2026 में किसान अपनी फसल का बीमा अब 10 सितंबर तक करा सकते हैं। योजना के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है।
उप कृषि निदेशक विवेक दूबे ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में धान एवं बाजरा को अधिसूचित किया गया है। धान के लिए बीमित राशि 84,100 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रीमियम 2 प्रतिशत (1,682 रुपये) होगा। बाजरा के लिए बीमित राशि 33,600 रुपये, प्रीमियम 672 रुपये प्रति हेक्टेयर है।
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उप कृषि निदेशक विवेक दूबे ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में धान एवं बाजरा को अधिसूचित किया गया है। धान के लिए बीमित राशि 84,100 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रीमियम 2 प्रतिशत (1,682 रुपये) होगा। बाजरा के लिए बीमित राशि 33,600 रुपये, प्रीमियम 672 रुपये प्रति हेक्टेयर है।
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