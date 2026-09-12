Noida News: किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी, 14 को महापंचायत

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा किसानों का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान शामिल हुए। किसानों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मोर्चा ने 14 सितंबर को प्राधिकरण पर महापंचायत करने का ऐलान किया है।किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि किसानों को 10 फीसदी आबादी के भूखंड देने का प्रस्ताव 2024 में प्राधिकरण बोर्ड से पास हो चुका है। प्रस्ताव शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है और अब अनुमोदन का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए आंदोलन जरूरी है। मांगें पूरी होने तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर और किसान एकता संघ के नेता उम्मेद त्यागी ने कहा कि किसानों की लड़ाई आर-पार की है। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने को जोगेंद्र, पूनम, रीना, शांति देवी, सुशील सुनपुरा, अजय पाल भाटी, यतेंद्र मैनेजर, रोहित भाटी और अजब सिंह भाटी ने भी संबोधित किया।