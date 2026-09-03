Noida News: 35वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी

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यमुना सिटी।

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ दयातनपुर गांव में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी रहा। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे किसान सात प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले जगह दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर सात सितंबर को उप-जिलाधिकारी और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले दौर की वार्ता करेंगे। धरने पर राकेश कुमार, वीरपाल, रूप सिंह, लक्ष्मण और सोनपाल सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो

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