यूपी: नोएडा प्राधिकरण में किसानों की अधिकारियों से वार्ता, ट्रैक्टर से पहुंचे भाकियू के राकेश टिकैत

नोएडा प्राधिकरण में किसानों की अधिकारियों से वार्ता हुई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। प्राधिकरण सीईओ कृष्ण करुणेश समेत अन्य अधिकारी वार्ता में मौजूद रहे।

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बैठक के उपरांत चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता की समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी निर्णय होगा, वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना- तीनों प्राधिकरणों से संबंधित किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। किसानों की मांगों का ठोस समाधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा।