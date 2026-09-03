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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Fair and wrestling on Jawaharpir Goga Navami

Noida News: जवाहरपीर गोगा नवमी पर मेला व दंगल

Thu, 03 Sep 2026 06:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:05 PM IST
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Fair and wrestling on Jawaharpir Goga Navami
संवाद न्यूज एजेंसी
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तावडू। खंड के गांव बिस्सर अकबरपुर में क्षेत्र के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन बाबा जवाहरपीर गोगा नवमी मेला एवं दंगल का आयोजन इस बार 5 और 6 सितंबर को किया जाएगा। यह जानकारी गांव के सरपंच राजबीर शर्मा ने दी। सरपंच ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा जवाहरपीर गोगा नवमी और दसवीं के अवसर पर समस्त ग्रामीणों के सहयोग से मेले और दंगल का आयोजन होगा। इसमें आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु और पहलवान पहुंचेंगे। हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर गांव में इस धार्मिक मेले और दंगल का आयोजन किया जाता है।
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