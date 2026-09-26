Noida News: चोरी की बिजली से चलती मिली फैक्टरी, कार्रवाई पर किया हमला

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। एनपीसीएल की टीम ने तुस्याना गांव की फैक्टरी में बिजली चोरी पकड़ी है। शुक्रवार को फैक्टरी परिसर में जांच करने घुसी तो वहां मौजूद 10 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद फिर से कार्रवाई की गई। मामले में एक नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ इकोटेक-3 कोतवाली में शिकायत दी गई है।एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बताया कि तुस्याना गांव में जांच के दौरान टीम को राहुल भाटी के परिसर में बिजली चोरी मिली। वहां बिना मीटर के अवैध रूप से बड़े स्तर पर बिजली चोरी की जा रही थी। जब टीम परिसर के अंदर पहुंची तो वहां 29 किलोवाट की बिजली चोरी मिली। आरोप है कि उसी दौरान परिसर मालिक ने 10 से 12 लोगों के साथ मिलकर टीम पर हमला कर दिया। टीम के साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि कंपनी ने आरोपी के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया है। साथ ही कोतवाली में शिकायत दी है। कंपनी ने लोगों से बिजली चोरी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही अभियान को और तेज करने का फैसला लिया है।एनपीसीएल के अफसरों ने बताया कि एक अप्रैल से अब तक बिजली चोरी के 4000 केस पकड़े जा चुके हैं। इन केसों में करीब 18000 किलोवाट का भार पकड़ा गया है। इन 4000 में से 500 केसों में संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।