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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र में आंखों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा मिल रही है। पिछले साल नवंबर से इस साल नवंबर तक जेवर ब्लॉक के 124 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। यह सुविधा जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और नोएडा के एक निजी नेत्र अस्पताल के बीच हुए समझौते के तहत मिल रही है। इसके तहत मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन कराया जा रहा है। जेवर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सर्फे जेया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मरीजों को ऑपरेशन के लिए संबंधित अस्पताल भेजा जाता है।