Noida News: सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर जताई नाराजगी

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-अवैध पीजी पर कार्रवाई की मांग, आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की बैठक

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-1 में सफाई व्यवस्था, सिविल कार्यों में कथित लापरवाही और अवैध पीजी का मुद्दा उठा। आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के समयबद्ध समाधान की मांग की। बैठक में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संगीता शर्मा, महासचिव हरेन्द्र भाटी और कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विपिन भाटी ने सेक्टर की समस्याएं रखीं। उन्होंने सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी, सिविल कार्यों का निरीक्षण और अवैध पीजी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया। अध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निरीक्षण और लंबित शिकायतों का समय पर निस्तारण जरूरी है।

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