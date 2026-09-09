फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Excellent Gram Panchayats will get a prize of Rs 50 lakh

Noida News: उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को मिलेगा 50 लाख का पुरस्कार

Wed, 09 Sep 2026 09:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:11 PM IST
विज्ञापन
Excellent Gram Panchayats will get a prize of Rs 50 lakh
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रदेश की 10 पंचायतों का होगा चयन, 15 सितंबर तक करना होगा आवेदन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। गांवों में विकास और जनसुविधाओं के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश की 10 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता पंचायत को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पुरस्कार की दौड़ में शामिल होने के लिए पंचायतों को 15 सितंबर तक सीएम अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों के कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर 10 अलग-अलग श्रेणियों में मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें घर-घर कूड़ा एकत्र करने, पंचायत की आय के स्रोत विकसित करने, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने और मेरा तालाब, मेरी योजना के तहत बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

इसके अलावा आधार केंद्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतें भी पुरस्कार की दावेदार होंगी। महिला नेतृत्व एवं सहभागिता तथा जैविक कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

पहले देना होगा बेसिक सवालों का जवाब
पुरस्कार के लिए पंचायतों को सीएम अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले निर्धारित बेसिक प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इसके बाद उपलब्धियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इन्हीं दस्तावेजों और दावों के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन किया जाएगा।

हर मंडल से तीन पंचायतें होंगी शॉर्टलिस्ट
प्राप्त आवेदनों का मंडलवार गठित समिति मूल्यांकन करेगी। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक मंडल की तीन-तीन पंचायतों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद राज्य स्तर पर चयनित पंचायतों में से 10 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का अंतिम चयन होगा। चयनित पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ प्रत्येक को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed