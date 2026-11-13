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Noida News: छठ पर हर सोसाइटी को दो लाख लीटर अधिक पानी मिलेगा

Fri, 13 Nov 2026 07:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:40 PM IST
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Every society will receive an additional two lakh litres of water for Chhath.
ग्रेटर नोएडा। छठ पूजा के दौरान पानी की कमी न हो, इसके लिए ग्रेनो प्राधिकरण ने विशेष इंतजाम किए हैं। हर सोसाइटी को पूजा के लिए दो लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पूजा स्थलों और घाटों पर भी पानी की व्यवस्था की गई है।
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जल विभाग के कर्मचारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में नौ टैंकरों से करीब 50 हजार लीटर पानी पहुंचाया गया है। नेफोवा घाट पर करीब 25 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि किसी सोसाइटी को निर्धारित मात्रा से अधिक पानी की जरूरत है तो वह प्राधिकरण को इसकी जानकारी दे सकती है। मांग के अनुसार अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ब्यूरो
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