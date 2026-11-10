रबूपुरा का किसान हत्याकांड: तीन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, परिजन और ग्रामीणों में नाराजगी, पुलिस दे रही है दबिश

रुस्तमपुर गांव के एक खेत में 6 नवंबर देर रात हुई किसान की हत्या के मामले में पुलिस अब तक आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाई है। घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिससे मेहंदीपुर बांगर गांव निवासी मृतक इस्माइल के परिजन और ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को लेकर ढिलाई बरत रही है और उनका परिवार न्याय के आस में बैठे हुए हैं। वहीं, घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि किसान की हत्या के बाद उन्हें अब देर रात घर से बाहर निकले में डर लग रहा है। उन्होंने बताया जिस तरह से किसान इस्माइल की अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीट-पीटकर हत्या कर दी, उसी तरह उन्हें भी कोई अपना निशाना न बना ले।

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