Noida News: निराला एस्टेट में शुरू हुआ ईवी चार्जिंग स्टेशन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित निराला एस्टेट सोसाइटी में रविवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिकों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा शुरू हुई। निराला क्लब के पास बनाए गए स्टेशन पर तीन चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसका उद्घाटन सोसाइटी निवासी शशि भूषण सिंह ने फीता काटकर किया। सुविधा शुरू होने से निवासियों को वाहन चार्ज कराने के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। चार्जिंग स्टेशन बनने पर निवासियों ने खुशी जताई और एक-दूसरे को बधाई दी। निवासी अजीम खान ने कहा कि इससे ईवी मालिकों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

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