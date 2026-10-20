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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Enactment of the slaying of Ravana in Ramlila; the significance of the bond with one's brother is highlighted.

Noida News: रामलीला में रावण वध का मंचन, भाई के साथ का महत्व बताया

Tue, 20 Oct 2026 06:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:27 PM IST
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Enactment of the slaying of Ravana in Ramlila; the significance of the bond with one's brother is highlighted.
यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के श्री दुर्गे मंदिर में मेले के दौरान चल रही रामलीला में रावण वध के प्रसंग का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। राम और रावण के बीच युद्ध के प्रसंग ने दर्शकों को प्रभावित किया। वहीं, रावण और उसके छोटे भाई के बीच संवाद भी आकर्षण का केंद्र रहा। मंचन के दौरान रावण ने छोटे भाई के साथ के महत्व को दर्शाया। उसने कहा कि छोटा भाई बड़े भाई का साथ दे तो दुनिया का कोई भी युद्ध जीता जा सकता है।
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