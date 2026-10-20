Noida News: रामलीला में रावण वध का मंचन, भाई के साथ का महत्व बताया

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के श्री दुर्गे मंदिर में मेले के दौरान चल रही रामलीला में रावण वध के प्रसंग का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। राम और रावण के बीच युद्ध के प्रसंग ने दर्शकों को प्रभावित किया। वहीं, रावण और उसके छोटे भाई के बीच संवाद भी आकर्षण का केंद्र रहा। मंचन के दौरान रावण ने छोटे भाई के साथ के महत्व को दर्शाया। उसने कहा कि छोटा भाई बड़े भाई का साथ दे तो दुनिया का कोई भी युद्ध जीता जा सकता है।