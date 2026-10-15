Noida News: मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं का सशक्तीकरण

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यमुना सिटी (संवाद)।

पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दनकौर में बृहस्पतिवार को मदर मेला और मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डायट प्रवक्ता भूपेंद्र और अर्चना आर्य ने दीप प्रज्वलन किया। ब्लॉक नोडल ज्योतिर्मय पांडे ने कहा कि मिशन शक्ति के माध्यम से बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, सुरक्षित बनाने और सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रशिक्षक संजय कुमार भाटी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक निरंजन सिंह नागर ने मिशन शक्ति के उद्देश्यों को सफल बनाने का आह्वान किया। दनकौर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी पोप सिंह ने छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान नीता, अर्चना पांडे, सुमिता सचान, रेनू राइट्स, चंद्रशेखर, शालू रानी, पिंकी, रोहित गोयल, प्रीति गुप्ता, कौशल्या, और पुष्पेंद्र मौजूद रहे।

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