Noida News: गोरक्षा और गोपालन से रोजगार के अवसरों पर जोर

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वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में गायों का संरक्षण बेहद जरूरी है। गोपालन से दूध और अन्य उत्पादों के जरिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। आचार्य करण सिंह ने भगवान श्रीराम के पूर्वजों से भगवान श्रीकृष्ण के समय तक गाय के महत्व पर प्रकाश डाला। अजय शास्त्री ने भजनों के माध्यम से लोगों को गोरक्षा के प्रति जागरूक किया। सहारनपुर से आईं संगीता आर्या ने समाज में गोरक्षा की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर भूपाल आर्य ने की। मंच संचालन सतीश शास्त्री ने किया।आर्य समाज के मंत्री दिनेश कुमार रावल ने बताया कि 34वां वार्षिकोत्सव 15 नवंबर तक चलेगा। शनिवार को राष्ट्र चिंतन और रविवार को वर्ण व्यवस्था पर प्रवचन होंगे। प्रतिदिन सुबह यज्ञ और प्रवचन होंगे। शाम को इतिहास पर विचार गोष्ठी और भजनोपदेश होंगे।इस मौके पर रविंद्र सिंह आर्य, गौरव आर्य, सतेंद्र सिंह, बिजेंद्र फौजी, पंडित संजय शर्मा, विक्रम सिंह पहलवान, जतन सिंह पहलवान, सुनील आर्य, अलका आर्य और मुन्नी आर्या सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।