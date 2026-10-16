फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Electricity supply to Mahagun Mywoods cut off again due to outstanding bills

ग्रेटर नोएडा: बकाया बिल पर फिर कटी महागुन मायवुड्स की बिजली, पांच हजार परिवार प्रभावित

Fri, 16 Oct 2026 02:37 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 16 Oct 2026 02:37 PM IST
सार

एनपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि सोसायटी पर पुराने बिजली बिल के 58 लाख 59 हजार रुपये बकाया हैं। बकाया बिल को लेकर महागुन मायवुड्स की बिजली इससे पहले भी पांच बार काटी जा चुकी है। एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि महागुन मायवुड्स सोसायटी में बिजली बिल के भुगतान में देरी और बकाया राशि जमा नहीं करने का पुराना इतिहास रहा है। इसके चलते कंपनी को कई बार बिजली काटने की कार्रवाई करनी पड़ी है।

विज्ञापन
Electricity supply to Mahagun Mywoods cut off again due to outstanding bills
फिर कटी महागुन मायवुड्स की बिजली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसायटी में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर एनपीसीएल ने एक बार फिर बिजली आपूर्ति बंद कर दी। इस कार्रवाई से सोसायटी में रहने वाले करीब पांच हजार परिवारों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। नवंबर 2025 से अब तक एनपीसीएल सोसायटी की बिजली छह बार काट चुका है।

विज्ञापन


एनपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि सोसायटी पर पुराने बिजली बिल के 58 लाख 59 हजार रुपये बकाया हैं। मौजूदा महीने का बिल जोड़ने पर कुल बकाया राशि करीब 1.78 करोड़ रुपये हो गई है। बकाया जमा कराने के लिए एनपीसीएल की ओर से सोसायटी प्रबंधन को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बिजली काटने की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन


पांच बार पहले भी कट चुकी है बिजली
बकाया बिल को लेकर महागुन मायवुड्स की बिजली इससे पहले भी पांच बार काटी जा चुकी है। 14 नवंबर 2025 को 85.41 लाख रुपये, 15 दिसंबर 2025 को 68.04 लाख रुपये, 16 मार्च 2026 को 71.40 लाख रुपये, 14 अप्रैल 2026 को 46.72 लाख रुपये और 17 सितंबर 2026 को 51.50 लाख रुपये के बकाये पर बिजली आपूर्ति बंद की गई थी। इसके बावजूद भुगतान का विवाद लगातार बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं
एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि महागुन मायवुड्स सोसायटी में बिजली बिल के भुगतान में देरी और बकाया राशि जमा नहीं करने का पुराना इतिहास रहा है। इसके चलते कंपनी को कई बार बिजली काटने की कार्रवाई करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का समय पर भुगतान करना आवश्यक है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सोसायटी प्रबंधन को एक सप्ताह पहले डिस्कनेक्शन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद भी बकाया जमा नहीं होने पर बिजली आपूर्ति बंद की जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed