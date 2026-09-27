Noida News: गोला-लाठी प्रदर्शन कर विद्युत निगम को चेताया
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:31 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:31 PM IST
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नोएडा। भारतीय किसान परिषद ने रविवार को गोला-लाठी प्रदर्शन करके विद्युत निगम को चेताया है। सेक्टर-123 स्थित पर्थला पुल के पास 21 दिन से चल रहे प्रदर्शन में डूब क्षेत्र के निवासियों ने अपना अंदाज बदल दिया। इस प्रदर्शन के माध्यम से सांकेतिक संदेश दिया गया कि अगर डूब क्षेत्र के निवासियों के लिए विद्युत निगम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा तो निगम के दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। जिससे पूरे शहर की आपूर्ति भी ठप हो जाएगी। ब्यूरो
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