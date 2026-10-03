Noida News: ममूरा से लापता आठ साल का बच्चा बिहार में मिला

-आनंद विहार से ट्रेन पकड़कर मोतिहारी पहुंचा, यात्री ने जीआरपी को सौंपानोएडा (संवाद)। फेज-3 थाना क्षेत्र के सेक्टर-66 स्थित मामूरा से लापता हुआ आठ वर्षीय बच्चा बिहार के मोतिहारी में मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की थी। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि बच्चे के मोतिहारी में मिलने की जानकारी बिहार पुलिस से मिली है।बिहार के सीतामढ़ी निवासी शिवशंकर मेहतो मामूरा में किराये के मकान में रहते हैं। वह और उनकी पत्नी दोनों काम करते हैं। शिकायत के अनुसार, काम से लौटने पर उनका आठ वर्षीय बेटा गली में खेलता मिला था। इसके बाद माता-पिता कमरे में चले गए। कुछ देर बाद बाहर आने पर बच्चा गायब था। आसपास और संभावित स्थानों पर तलाश के बाद भी पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार, बच्चा आनंद विहार से ट्रेन में बैठकर मोतिहारी पहुंच गया था। वहां उसे अकेला देखकर एक यात्री ने जीआरपी को सौंप दिया। इसके बाद बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम माता-पिता के साथ बिहार जाकर बच्चे को वापस लाएगी।