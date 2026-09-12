Noida News: नशा नहीं शिक्षा जरूरी

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दादरी। संत विनोबा भावे इंटर कॉलेज में उम्मीद संस्था द्वारा नशा नहीं, शिक्षा जरूरी अभियान के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। प्रतिभावान विद्यार्थियों छवि चौहान, अंसी कुमारी व निखिल कुमार को सम्मान-पत्र एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक डॉ. देवेंद्र कुमार नागर एवं प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और अन्य विद्यार्थियों को मेहनत के लिए प्रेरित करता है। सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा को अपनी ताकत बनाए। नशे से दूर रहे और मेहनत व अनुशासन से सफलता प्राप्त करे।