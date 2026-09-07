Noida News: मौसम में बदलाव से ओपीडी में 20 प्रतिशत बढ़े मरीज
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:46 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:46 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में मरीजों की संख्या करीब 20 प्रतिशत बढ़ गई है। इनमें वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अधिक है।
जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सर्फे जेया ने बताया कि बुखार के साथ सर्दी, खांसी, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। लक्षणों के आधार पर संदिग्ध मरीजों की संचारी रोगों से संबंधित जांच भी कराई जा रही है, ताकि बीमारी की पहचान कर समय पर उपचार दिया जा सके।
चिकित्सकों ने लोगों को बदलते मौसम में साफ पानी पीने, आसपास स्वच्छता रखने और बारिश में भीगने से बचने की सलाह दी है। साथ ही बीमारी के लक्षण होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह दवा लेने से बचने को कहा है।
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यमुना सिटी। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में मरीजों की संख्या करीब 20 प्रतिशत बढ़ गई है। इनमें वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अधिक है।
जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सर्फे जेया ने बताया कि बुखार के साथ सर्दी, खांसी, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। लक्षणों के आधार पर संदिग्ध मरीजों की संचारी रोगों से संबंधित जांच भी कराई जा रही है, ताकि बीमारी की पहचान कर समय पर उपचार दिया जा सके।
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चिकित्सकों ने लोगों को बदलते मौसम में साफ पानी पीने, आसपास स्वच्छता रखने और बारिश में भीगने से बचने की सलाह दी है। साथ ही बीमारी के लक्षण होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह दवा लेने से बचने को कहा है।
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