Noida News: ओटीपी के बहाने कूरियर कर्मी को उलझाया, 1.71 लाख का सामान लेकर फरार

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के जेपी विशटाउन में हाई-वैल्यू प्रीपेड शिपमेंट की डिलीवरी के दौरान धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने कूरियर कर्मी को ओटीपी के बहाने उलझाकर पार्सल बदल दिया और 1.71 लाख रुपये से अधिक कीमत का सामान लेकर फरार हो गया। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कंपनी के सेक्टर-81 स्थित कार्यालय के प्रतिनिधि हरेंद्र राघव ने पुलिस को बताया कि 22 सितंबर 2026 को कंपनी का डिलीवरी एसोसिएट जय करण प्रीपेड शिपमेंट पहुंचाने जेपी विशटाउन में गया था। ग्राहक ने अपना नाम अरुण बताया था। संपर्क करने पर उसने डिलीवरी कर्मी को सोसाइटी के बाहर इंतजार करने के लिए कहा और खुद वहां आकर पार्सल लेने की बात कही। शिकायत के मुताबिक, कुछ देर बाद आरोपी तीन कंपार्टमेंट वाला लैपटॉप बैग लेकर पहुंचा और शिपमेंट अपने कब्जे में ले लिया। हाई-वैल्यू शिपमेंट होने के कारण डिलीवरी पूरी करने के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जरूरी था। आरोप है कि आरोपी बार-बार गलत ओटीपी बताकर डिलीवरी प्रक्रिया को अधूरा रखता रहा। इसी दौरान उसने अपने बैग के दूसरे कंपार्टमेंट में रखे मिंत्रा के पैकेट से मूल शिपमेंट की अदला-बदली कर ली और सामान लेकर चला गया।