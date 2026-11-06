Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsgdf

Noida News: क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कराने का झांसा देकर 1.95 लाख की ठगी

Fri, 06 Nov 2026 09:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:10 PM IST
विज्ञापन
dsgdf
- फेसबुक पर विज्ञापन देखकर किया था संपर्क, घर पहुंचकर आरोपी ने कार्ड से किए तीन लेन-देन
विज्ञापन



माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। क्रेडिट कार्ड के जरिये बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कराने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1.95 लाख रुपये की ठगी हुई है। पीड़ित ने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखकर संबंधित कंपनी से संपर्क किया था। इस मामले में थाना बिसरख पुलिस ने अमित शर्मा और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहबेरी निवासी अमित गोस्वामी ने 31 अक्तूबर को फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा था। इसमें क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में रकम भेजने की सुविधा देने का दावा किया गया था। उनका संपर्क नेक्सो पेमेंट सर्विसेज नामक कंपनी से हुआ। एक नवंबर को अमित शर्मा खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर अमित गोस्वामी के घर पहुंचा। उसने कंपनी में काम करने और क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में रकम भेजने का भरोसा दिलाया।

आरोपी ने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी हासिल करने के बाद अपने मोबाइल से तीन लेन-देन किए। इनमें 75 हजार, 80 हजार और 40 हजार रुपये शामिल थे। पीड़ित ने इन लेन-देन की अनुमति नहीं दी थी और न ही किसी के साथ ओटीपी साझा किया। रकम कटने के बाद आरोपी ने जल्द खाते में वापसी की बात कही, लेकिन बाद में असमर्थता जताई। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित उसे थाने लेकर पहुंचा। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि मामले की मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed