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ग्रेटर नोएडा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को सेंट्रल नोएडा जोन के सभी थानों के उपनिरीक्षकों और कर्मचारियों के साथ गोष्ठी हुई। डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीन रंजन सिंह और एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने थानों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया। न्यायालयों की रिट और पत्रावलियों पर समय से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। महिला सुरक्षा व अपराधों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। थानों के दस्तावेज, रजिस्टर और मालखाने के कार्यों के उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए। ब्यूरो