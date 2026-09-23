Noida News: तीन अलग-अलग जगह मोबाइल चोरी और झपटमारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। शहर में तीन अलग-अलग स्थानों पर मोबाइल चोरी और झपटमारी की घटनाएं हुई है। फेज-3, सेक्टर-39 और सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में हुई इन घटनाओं में पीड़ितों के मोबाइल चोरी या झपटमारी का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फेज-3 थाना क्षेत्र में मंगलवार को नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 निवासी अभिषेक सिंह सेक्टर-62 की ओर जा रहे थे। शिकायत के मुताबिक ग्राम बसई के पास पहुंचने पर उनका मोबाइल चोरी हो गया। अभिषेक सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो लोगों ने उनका मोबाइल चोरी किया।
वहीं सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात सेक्टर-44 के एफजी रोड पर टहल रहे सेक्टर-45 निवासी भानु प्रताप सिंह से बाइक सवार दो बदमाश मोबाइल झपटकर फरार हो गए।सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में सेक्टर-76 निवासी निकिता पठानिया का मोबाइल ऑटो में सफर के दौरान चोरी हो गया। शिकायत के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे वह कंपनी जाने के लिए घर से निकली थीं। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सभी मामलों की जांच की जा रही है।
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नोएडा। शहर में तीन अलग-अलग स्थानों पर मोबाइल चोरी और झपटमारी की घटनाएं हुई है। फेज-3, सेक्टर-39 और सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में हुई इन घटनाओं में पीड़ितों के मोबाइल चोरी या झपटमारी का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फेज-3 थाना क्षेत्र में मंगलवार को नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 निवासी अभिषेक सिंह सेक्टर-62 की ओर जा रहे थे। शिकायत के मुताबिक ग्राम बसई के पास पहुंचने पर उनका मोबाइल चोरी हो गया। अभिषेक सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो लोगों ने उनका मोबाइल चोरी किया।
वहीं सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात सेक्टर-44 के एफजी रोड पर टहल रहे सेक्टर-45 निवासी भानु प्रताप सिंह से बाइक सवार दो बदमाश मोबाइल झपटकर फरार हो गए।सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में सेक्टर-76 निवासी निकिता पठानिया का मोबाइल ऑटो में सफर के दौरान चोरी हो गया। शिकायत के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे वह कंपनी जाने के लिए घर से निकली थीं। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सभी मामलों की जांच की जा रही है।
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