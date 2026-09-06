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Noida News: इंजीनियर, कारोबारी व रिटायर कर्मचारी से 33 लाख रुपये की साइबर ठगी

Sun, 06 Sep 2026 08:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:23 PM IST
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इंजीनियर, कारोबारी व रिटायर कर्मचारी से 33 लाख रुपये की साइबर ठगी
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-साइबर ठगों ने निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर और मोबाइल हैकिंग से की ठगी, प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांव

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश और मोबाइल हैकिंग के जरिये चार लोगों से 33 लाख रुपये की ठगी की है। पीड़ितों में एक इंजीनियर, एक कारोबारी और एक सेवानिवृत्त कंपनी कर्मी शामिल हैं। इन सभी ने शनिवार को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
सेक्टर 137 निवासी इंजीनियर पार्थ को 20 मई 2025 को ठगों ने शेयर बाजार विशेषज्ञ बनकर संपर्क किया था। उन्हें दोगुना मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद छोटे निवेश से मुनाफा दिखाकर रकम बैंक खाते में भेजी गई। विश्वास होने पर पार्थ ने आठ बार में 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में रकम निकालने पर कर के नाम पर और पैसे मांगे गए। पैसे न देने पर खाता अवरुद्ध करने की धमकी दी गई और ठगों ने बात करना बंद कर दिया। सेक्टर 51 के कारोबारी संजीव से भी शेयर बाजार में निवेश पर ज्यादा मुनाफा दिलाने के बहाने 7 लाख रुपये ठगे गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुमित से इसी तरह 8 लाख रुपये की ठगी हुई।
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मोबाइल हैकिंग से ठगी :
ग्रेटर नोएडा के सेवानिवृत्त कर्मी चतर सिंह को ठगों ने आइजीएल बिल के रूप में एक एप्लिकेशन फाइल भेजी। इसे डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। ठगों ने उनके बैंक खाते से सात लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर संदेश आने के बाद उन्हें ठगी का पता चला।
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पुलिस जांच और अपील : चारों पीड़ितों ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस उपायुक्त साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि शिकायतों पर मामले दर्ज कर जांच की जा रही है। ठगी में शामिल बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अनजान व्यक्तियों के कहने पर रकम ट्रांसफर न करें। मुनाफे के लालच में न पड़ें।
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