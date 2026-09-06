Noida News: इंजीनियर, कारोबारी व रिटायर कर्मचारी से 33 लाख रुपये की साइबर ठगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-साइबर ठगों ने निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर और मोबाइल हैकिंग से की ठगी, प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांवमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश और मोबाइल हैकिंग के जरिये चार लोगों से 33 लाख रुपये की ठगी की है। पीड़ितों में एक इंजीनियर, एक कारोबारी और एक सेवानिवृत्त कंपनी कर्मी शामिल हैं। इन सभी ने शनिवार को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।सेक्टर 137 निवासी इंजीनियर पार्थ को 20 मई 2025 को ठगों ने शेयर बाजार विशेषज्ञ बनकर संपर्क किया था। उन्हें दोगुना मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद छोटे निवेश से मुनाफा दिखाकर रकम बैंक खाते में भेजी गई। विश्वास होने पर पार्थ ने आठ बार में 11 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में रकम निकालने पर कर के नाम पर और पैसे मांगे गए। पैसे न देने पर खाता अवरुद्ध करने की धमकी दी गई और ठगों ने बात करना बंद कर दिया। सेक्टर 51 के कारोबारी संजीव से भी शेयर बाजार में निवेश पर ज्यादा मुनाफा दिलाने के बहाने 7 लाख रुपये ठगे गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुमित से इसी तरह 8 लाख रुपये की ठगी हुई।ग्रेटर नोएडा के सेवानिवृत्त कर्मी चतर सिंह को ठगों ने आइजीएल बिल के रूप में एक एप्लिकेशन फाइल भेजी। इसे डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। ठगों ने उनके बैंक खाते से सात लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर संदेश आने के बाद उन्हें ठगी का पता चला।