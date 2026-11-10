Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsfgdf

Noida News: पार्किंग से बाइक हुई चोरी

Tue, 10 Nov 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
dsfgdf
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क क्षेत्र में सूर्या हॉस्पिटल के सामने आईटीएस कैंपस की पार्किंग से एक बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने सोमवार को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अलीगढ़ निवासी टिंकू सिंह ने तहरीर में बताया कि उनकी बाइक का 17 जून 2026 को एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद बाइक थाने में खड़ी रही। 17 अगस्त 2026 को वह उसे वहां से ले जाकर आईटीएस कैंपस के सामने पार्किंग में खड़ी कर आए थे। पैर की हालत ठीक न होने के कारण वह बाइक लेने नहीं आ सके। 26 अक्तूबर को जब वह बाइक लेने पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed