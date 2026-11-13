Noida News: 25 टन मांस से भरे कंटेनर पर बवाल, अब लैब रिपोर्ट खोलेगी राज

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-पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मांस का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा, जीएसटी के दस्तावेज दिखाने का दावामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। इकोटेक-12 क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक कंटेनर में प्रतिबंधित मांस होने की आशंका जताते हुए हिंदू गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कंटेनर में करीब 25 टन मांस लदा हुआ था। कार्यकर्ताओं ने मांस के प्रतिबंधित होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। सूचना पर पहुंची बिसरख कोतवाली पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने कंटेनर की जांच की। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मांस का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं, कंटेनर को जब्त कर लिया गया है।पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे तेलंगाना के हैदराबाद से दादरी की ओर आ रहा एक कंटेनर इकोटेक-12 क्षेत्र में पहुंचा था। इसी दौरान हिंदू गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को कंटेनर में मांस होने की जानकारी मिली। कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कंटेनर में प्रतिबंधित मांस होने की आशंका जताते हुए विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने मांस की जांच कराने और इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हंगामे और विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने कंटेनर में रखे मांस का नमूना लिया और उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।वहीं कंटेनर के मैनेजर की ओर से मांस के परिवहन से संबंधित जीएसटी समेत अन्य दस्तावेज दिखाने की बात कही गई है। मैनेजर का दावा है कि मांस से संबंधित कागजात उनके पास मौजूद हैं। मांस प्रतिबंधित नहीं है। वहीं डीसीपी सेंट्रल नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि मांस की वास्तविक प्रकृति की जांच की जा रही है।