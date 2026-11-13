Noida News: वेयर हाउस पर गए युवक पर जानलेवा हमला

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ग्रेटर नोएडा। थाना बिसरख क्षेत्र में ड्यूटी पर गए युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव प्यावली ताजपुर निवासी हिमांशु ने बताया कि 9 नवंबर को उनका भाई गौतम शर्मा ड्यूटी पर ब्लिंकिट एसकेएस वर्ल्ड स्कूल के पीछे पंचशील ग्रीन वेयर हाउस गया था। दोपहर को वहां अक्षित शर्मा, चंदन, रजनीश और मुकेश ने गिरोहबंद तरीके से गौतम पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान वीडियो भी बनाई गई और उसे ग्रुप में शेयर किया गया। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो