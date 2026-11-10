Noida News: दिवाली पर घरों में नहीं थे लोग, चोरों ने छह फ्लैटों को बनाया निशाना

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-दिवाली की छुट्टियों में परिवारों के घर जाने का चोरों ने उठाया फायदा, बीटा-2 थाने में मुकदमा दर्ज-घटना के खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों का गठन, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिसमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। दिवाली की रात चोरों ने सेक्टर- चाई स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (एआईएमटी) के स्टाफ क्वार्टर को निशाना बनाया। चोरों ने एक साथ करीब आधा दर्जन फ्लैटों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में थाना बीटा-2 पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक दिवाली की छुट्टियों के चलते इन फ्लैटों में रहने वाले सभी परिवार अपने-अपने गृह जनपद गए हुए थे। ऐसे में क्वार्टर खाली होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर दो घर से अलमारी का ताला तोड़कर नकदी के अलावा लाखों रुपये की सोने-चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ले गए। वहीं चार घरों का चोरों ने ताला तोड़ा मगर यहां चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। पता चला है कि चोराें ने 7 से 9 नवंबर के बीच वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। स्टाफ क्वार्टर में चोरी की सूचना मिलने के बाद एसीपी संचित शर्मा के अलावा कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वारदात के शीघ्र खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है।