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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। टेलीग्राम पर कार्य पूरा करने और निवेश से कमाई का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक युवक से 9.51 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोरखपुर के रहने वाले 32 वर्षीय शख्स वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-44 स्थित छलैरा के ई-25 में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप नंबर के जरिये संपर्क किया था। आरोपी ने उन्हें टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कहा और निवेश से संबंधित कुछ टास्क दिए। इसके बाद उनके बैंक खाते से धोखाधड़ी कर कुल 9,51,473 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए।पीड़ित ने पुलिस को बैंक लेनदेन का ब्योरा और यूटीआर नंबर जैसे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने ठगी की रकम वापस दिलाने और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसीपी साइबर विवेक रंजन राय ने बताया कि साइबर क्राइम थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है।

- साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी, निवेश के नाम पर जालसाजों ने बनाया शिकार