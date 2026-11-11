Noida News: दिल्ली से नोएडा तक गांजे की सप्लाई, चार तस्कर गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल साढ़े तीन किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, पहली कार्रवाई 30 अक्टूबर की रात सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस टीम ने सेक्टर-50 स्थित सीवेज प्लांट के पास ग्रीन बेल्ट में पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 760 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान हरदोई निवासी कमल किशोर कन्नौजिया (29) के रूप में हुई। वह वर्तमान में होशियारपुर में किराये पर रह रहा था।